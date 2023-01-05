***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.01.2023 16:54
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094201
BIST
17:065.213
En Yüksek
|Değişim
|: -5,63%
|| -310,81
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.185
17:0618,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0619,8450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0470
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8120
17:061.107,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,60
|Açılış
|: 1.107,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BFREN
|5.753,80
|199.153.502
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|59.300.598
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|CEOEM
|24,00
|64.301.920
|% 9,59
|
|DYOBY
|31,70
|279.877.853
|% 8,56
|
|ULUSE
|202,50
|26.512.163
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,47
|31.986.763
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|738.768.062
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|129.630.040
|% -9,98
|
|ALFAS
|239,90
|164.960.084
|% -9,98
|
|EREGL
|41,48
|18.920.914.975
|% -3,36
|
|THYAO
|139,10
|9.959.276.436
|% -3,74
|
|KRDMD
|18,75
|7.724.826.345
|% -5,26
|
|ASELS
|60,70
|6.084.109.438
|% -6,83
|
|AKBNK
|18,82
|4.067.833.757
|% -4,22
|
|EREGL
|41,48
|18.920.914.975
|% -3,36
|
|KRDMD
|18,75
|7.724.826.345
|% -5,26
|
|EKGYO
|8,95
|3.701.278.888
|% -4,99
|
|YKBNK
|10,87
|2.827.571.222
|% -6,62
|
|AKBNK
|18,82
|4.067.833.757
|% -4,22
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7683
|18,7750
|% 0,17
|
|Euro
|19,8239
|19,8446
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,3062
|22,4181
|% -1,01
|
|Frank
|20,0271
|20,1477
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9786
|5,0036
|% 0,19
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-21,80
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.112
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|7.513
|7.627
|-17,00
|
|Tam
|7.545
|7.606
|-20,00
|
|Yarım
|3.654
|3.718
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,15
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|1,18
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, YKBNK, ASELS
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TUPRS
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 75 kaybederek (% -5.51 ) 4, 625
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN
-
17:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, TERA, TEKTU, MARTI, BURVA, EYGYO, ULUSE, KAREL, CEMAS, GOLTS