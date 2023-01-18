***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.01.2023 12:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GCD Fon - Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102933
BIST
15:445.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 63,55
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:4418,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:4420,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0912
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
15:441.157,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.157,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,63
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler15:42
|OTKAR
|1.046,10
|271.508.529
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|22.340.287
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.534.897
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.285.080
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.094.001
|% 9,97
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,60
|10.699.179.319
|% 0,81
|
|ASELS
|63,35
|7.149.213.249
|% 7,56
|
|EREGL
|40,88
|6.725.349.465
|% -0,05
|
|KOZAL
|575,20
|4.494.116.417
|% 3,42
|
|TUPRS
|588,30
|3.683.521.938
|% 3,28
|
|EKGYO
|8,51
|2.867.823.090
|% -0,93
|
|YKBNK
|9,83
|2.195.321.095
|% 0,41
|
|SKBNK
|2,91
|546.510.282
|% 3,19
|
|PETKM
|18,43
|3.415.681.658
|% 0,05
|
|KRDMD
|19,46
|3.278.688.041
|% -0,71
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7915
|18,7966
|% 0,16
|
|Euro
|20,3462
|20,3511
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,1546
|23,2707
|% 0,75
|
|Frank
|20,4652
|20,5885
|% 0,93
|
|Riyal
|4,9882
|5,0132
|% 0,10
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|5,71
|
|Cumhuriyet
|7.820
|7.938
|13,00
|
|Tam
|7.860
|7.911
|27,00
|
|Yarım
|3.830
|3.871
|13,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,63
|0,19
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|1,27
|