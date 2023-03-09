***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.03.2023 11:45
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DFI Fon - Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122162
BIST
15:315.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 40,07
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3118,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
15:3120,0247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0408
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:311.107,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.107,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:29
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|CUSAN
|19,77
|11.070.824
|% 9,96
|
|ONCSM
|99,45
|109.770.195
|% 9,95
|
|MARKA
|7,32
|29.272.367
|% 9,91
|
|UMPAS
|3,81
|597.189
|% 9,80
|
|GRSEL
|15,26
|15.165.985
|% -5,22
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|ZEDUR
|57,00
|1.162.347
|% -4,36
|
|PRDGS
|7,29
|86.688.608
|% -4,08
|
|CONSE
|7,09
|56.961.233
|% -3,01
|
|ASTOR
|46,62
|3.178.090.334
|% 1,13
|
|SOKE
|17,43
|943.793.710
|% 1,46
|
|SDTTR
|108,50
|550.897.825
|% 7,21
|
|BVSAN
|51,05
|345.518.274
|% -0,49
|
|SMRTG
|87,15
|301.295.027
|% 4,12
|
|ASTOR
|46,62
|3.178.090.334
|% 1,13
|
|SOKE
|17,43
|943.793.710
|% 1,46
|
|SEGYO
|2,52
|69.522.270
|% 0,40
|
|KLSYN
|3,49
|41.903.140
|% 3,56
|
|PRDGS
|7,29
|86.688.608
|% -4,08
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9506
|18,9556
|% 0,08
|
|Euro
|20,0178
|20,0244
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4781
|22,5909
|% 0,45
|
|Frank
|20,1230
|20,2442
|% 0,40
|
|Riyal
|5,0359
|5,0612
|% 0,11
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|3,82
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.603
|-1,00
|
|Tam
|7.531
|7.578
|-8,00
|
|Yarım
|3.679
|3.708
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,05
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|0,20
|
Seans Raporu
15:29
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-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 64 artarak (% 0.69 ) 6, 059
-
15:44XU100
Endeks 5, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 69, 088.00 milyon TL de
-
15:44BOBET
Yüzde 5.80 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 899, 680 adet işlem
-
15:43KRGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 817, 444 adet işlem
-
15:42KGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 590 adet işlem