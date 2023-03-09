***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.03.2023 11:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHN Fon - Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122167
BIST
15:305.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3018,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
15:3020,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:301.108,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.108,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:30
|YGYO
|1,76
|50.213.410
|% 10,00
|
|KONYA
|3.392,80
|194.731.164
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|82.436.948
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|35.220.148
|% 10,00
|
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|EMKEL
|10,35
|611.006.706
|% -10,00
|
|DOBUR
|51,20
|26.015.851
|% -9,94
|
|GRSEL
|15,21
|15.381.679
|% -5,53
|
|VANGD
|7,84
|10.294.449
|% -5,31
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|ISCTR
|14,68
|6.114.774.794
|% 2,87
|
|EREGL
|43,38
|5.530.251.608
|% 0,84
|
|AKBNK
|20,16
|4.868.201.305
|% 1,15
|
|OYAKC
|45,48
|3.939.880.695
|% 6,71
|
|YKBNK
|11,74
|3.901.396.457
|% 1,29
|
|ISCTR
|14,68
|6.114.774.794
|% 2,87
|
|YKBNK
|11,74
|3.901.396.457
|% 1,29
|
|AKBNK
|20,16
|4.868.201.305
|% 1,15
|
|SKBNK
|2,70
|520.587.718
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,27
|1.484.193.536
|% 1,97
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9484
|18,9530
|% 0,07
|
|Euro
|20,0198
|20,0253
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4688
|22,5815
|% 0,41
|
|Frank
|20,1220
|20,2433
|% 0,39
|
|Riyal
|5,0360
|5,0612
|% 0,11
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|3,60
|
|Cumhuriyet
|7.488
|7.601
|-3,00
|
|Tam
|7.530
|7.577
|-9,00
|
|Yarım
|3.679
|3.707
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,28
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 64 artarak (% 0.69 ) 6, 059
-
15:44XU100
Endeks 5, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 69, 088.00 milyon TL de
-
15:44BOBET
Yüzde 5.80 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 899, 680 adet işlem
-
15:43KRGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 817, 444 adet işlem
-
15:42KGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 590 adet işlem