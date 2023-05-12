***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.05.2023 17:39
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHN Fon - İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151033
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0687
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0744
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2755
18:051.267,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.267,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ELITE
|12,20
|34.779.889
|% 6,92
|
|KZBGY
|15,66
|112.086.090
|% 6,53
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|KRVGD
|13,63
|41.280.929
|% -7,15
|
|BOBET
|18,53
|144.709.156
|% -6,79
|
|AKFYE
|9,33
|454.953.021
|% -6,61
|
|ASTOR
|42,28
|1.098.990.122
|% -2,49
|
|CWENE
|108,50
|784.137.159
|% -1,18
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|EUPWR
|64,85
|685.131.103
|% -3,43
|
|GESAN
|47,48
|660.063.597
|% -2,70
|
|AKFYE
|9,33
|454.953.021
|% -6,61
|
|ASTOR
|42,28
|1.098.990.122
|% -2,49
|
|KLSYN
|3,08
|65.177.066
|% 1,32
|
|BIGCH
|21,90
|431.084.110
|% -2,84
|
|GESAN
|47,48
|660.063.597
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5968
|19,6096
|% 0,32
|
|Euro
|21,2768
|21,2939
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,3874
|24,5098
|% 0,02
|
|Frank
|21,7880
|21,9193
|% 0,07
|
|Riyal
|5,2162
|5,2424
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-3,75
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,91
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.730
|4.941
|77,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.456
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,37
|