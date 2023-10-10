***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.10.2023 12:12
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
LGO Fon - İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203729
BIST
'
13:298.383
En Düşük
|Değişim
|: 2,32%
|| 189,98
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
13:2927,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0604
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
13:2929,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1384
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
13:291.655,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.655,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler13:29
|YEOTK
|247,50
|371.202.684
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|188.023.946
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|101.278.561
|% 10,00
|
|KONYA
|7.095,00
|486.132.577
|% 10,00
|
|TARKM
|679,80
|108.438.297
|% 10,00
|
|SUMAS
|220,00
|374.650
|% -4,31
|
|YKSLN
|15,22
|49.761.378
|% -3,18
|
|SUNTK
|71,60
|34.804.545
|% -3,11
|
|ASELS
|42,80
|2.680.716.245
|% -2,46
|
|CMENT
|251,00
|2.464.396
|% -2,33
|
|THYAO
|231,80
|3.118.917.991
|% 2,02
|
|ASELS
|42,80
|2.680.716.245
|% -2,46
|
|ZOREN
|6,51
|2.394.671.395
|% 5,85
|
|YKBNK
|19,23
|2.375.895.140
|% 3,83
|
|TUPRS
|149,00
|2.349.795.189
|% 0,74
|
|ZOREN
|6,51
|2.394.671.395
|% 5,85
|
|KATMR
|3,20
|711.290.757
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,59
|1.516.587.120
|% 9,21
|
|ODAS
|13,67
|2.052.037.770
|% 9,80
|
|EKGYO
|8,31
|1.141.114.109
|% 1,47
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7236
|27,7292
|% 0,22
|
|Euro
|29,4087
|29,4227
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,9100
|34,0800
|% 0,38
|
|Frank
|30,5115
|30,6953
|% 0,31
|
|Riyal
|7,3732
|7,4102
|% 0,18
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,47
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|11.472
|11.645
|100,00
|
|Tam
|11.232
|11.319
|-13,00
|
|Yarım
|5.633
|5.677
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.808
|2.838
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,40
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,00
|88,00
|-0,15
|