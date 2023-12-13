***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.12.2023 11:15
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GCD Fon - Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225235
BIST
'
11:367.612
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -137,32
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:3629,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0636
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0615
En Düşük
28,9161
11:3631,3815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0475
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:361.850,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.850,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,19
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:34
|EDIP
|20,60
|180.244.748
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|58.575.590
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|11.648.874
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|CATES
|89,75
|2.893.860.804
|% 7,36
|
|LIDER
|45,36
|76.222.636
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|23.667.309
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|EUKYO
|12,61
|2.651.285
|% -9,61
|
|SMART
|35,96
|26.864.996
|% -9,37
|
|CATES
|89,75
|2.893.860.804
|% 7,36
|
|SASA
|44,00
|2.254.837.377
|% -7,95
|
|THYAO
|244,00
|1.841.302.832
|% -2,01
|
|AKBNK
|36,86
|1.787.042.426
|% -1,02
|
|YKBNK
|20,30
|1.519.352.927
|% 0,30
|
|YKBNK
|20,30
|1.519.352.927
|% 0,30
|
|ISCTR
|22,44
|1.405.342.349
|% 0,09
|
|EKGYO
|7,24
|418.791.494
|% -2,16
|
|MOBTL
|4,89
|268.815.152
|% 4,04
|
|SASA
|44,00
|2.254.837.377
|% -7,95
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0539
|29,0621
|% 0,22
|
|Euro
|31,3709
|31,3789
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,2930
|36,4750
|% -0,12
|
|Frank
|33,0391
|33,2381
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7244
|7,7631
|% 0,22
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,70
|% 0,66
|
|Platin
|930,39
|932,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,44
|975,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,64
|72,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,38
|1.981,63
|% 0,66
|