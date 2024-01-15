***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.01.2024 11:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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PPT Fon - Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239813
BIST
'
13:528.053
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 66,97
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
13:5230,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0039
|Açılış
|: 30,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
13:5232,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0186
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
13:521.986,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.986,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler13:50
|PASEU
|59,40
|70.237.251
|% 10,00
|
|ENERY
|128,00
|384.252.193
|% 9,97
|
|IZENR
|30,66
|332.883.652
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|70.710.536
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|195.873.490
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|70.306.547
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,38
|173.546.779
|% -5,32
|
|METUR
|7,00
|39.529.923
|% -4,63
|
|IZFAS
|14,64
|29.541.667
|% -3,94
|
|ENSRI
|30,04
|37.501.593
|% -3,35
|
|THYAO
|250,00
|4.205.439.734
|% -0,40
|
|KCHOL
|162,30
|3.426.896.736
|% 4,37
|
|AKBNK
|42,86
|3.268.374.903
|% -0,92
|
|ISCTR
|25,42
|2.788.686.948
|% -2,08
|
|SAHOL
|70,05
|2.379.988.519
|% 1,52
|
|ADESE
|2,20
|239.800.322
|% 6,80
|
|ISCTR
|25,42
|2.788.686.948
|% -2,08
|
|YKBNK
|22,44
|2.263.689.103
|% -2,18
|
|AKBNK
|42,86
|3.268.374.903
|% -0,92
|
|BEGYO
|4,28
|304.056.366
|% -2,95
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0978
|30,1039
|% 0,02
|
|Euro
|32,9556
|32,9798
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,1695
|38,3609
|% -0,19
|
|Frank
|35,0900
|35,3014
|% -0,24
|
|Riyal
|8,0013
|8,0415
|% -0,01
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,21
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|916,03
|917,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,54
|982,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,18
|2.053,38
|% 0,66
|