***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2024 10:38
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PPT FON - İZAHNAME 08.04.2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269535
BIST
'
11:329.698
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 79,29
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:3232,0593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0435
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:3234,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1410
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:322.407,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,94
|Açılış
|: 2.406,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ENTRA
|13,31
|10.380.709
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|402.801.017
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|270.878.509
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|691.889.450
|% 9,98
|
|DERIM
|35,98
|5.007.480
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.401.401
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.464,00
|151.787.977
|% -5,18
|
|GENIL
|60,80
|129.242.388
|% -4,55
|
|MARTI
|4,35
|49.130.377
|% -3,55
|
|THYAO
|310,75
|4.946.280.754
|% 1,14
|
|ISCTR
|13,01
|2.128.040.436
|% 1,96
|
|TUPRS
|179,60
|1.518.963.626
|% -0,06
|
|YKBNK
|30,76
|1.462.085.913
|% 1,85
|
|EREGL
|41,72
|1.256.415.976
|% 0,82
|
|ISCTR
|13,01
|2.128.040.436
|% 1,96
|
|EKGYO
|10,24
|807.091.309
|% 3,64
|
|ZOREN
|5,82
|435.764.408
|% 1,22
|
|YKBNK
|30,76
|1.462.085.913
|% 1,85
|
|HALKB
|16,19
|730.934.882
|% 7,57
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0532
|32,0593
|% 0,14
|
|Euro
|34,8636
|34,8935
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,5523
|40,7556
|% 0,56
|
|Frank
|35,4732
|35,6510
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5641
|8,6071
|% 0,62
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,79
|27,82
|% 0,66
|
|Platin
|936,01
|937,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,17
|1.012,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,22
|90,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,30
|2.335,64
|% 0,66
|