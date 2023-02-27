Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

27.02.2023 17:40
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Kredi kullanımı bulunmamaktadır.

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yoktur. 0 0 % 0 31/01/2023 31/01/2023 Yoktur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117159


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.197
Değişim :  2,74% |  138,69
Açılış :  5.076  
Önceki Kapanış :  5.059  
En Yüksek
5.204 En Düşük
4.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 67,65 39.277.230 % 10,00  
BFREN 5.237,10 108.735.141 % 10,00  
KRSTL 9,68 71.302.929 % 10,00  
AKSA 94,10 994.222.737 % 9,99  
GUBRF 234,80 2.502.998.578 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8803 18,8847 % 0,05  
Euro 20,0232 20,0307 % 0,61  
Sterlin 22,7001 22,8140 % 1,01  
Frank 20,0831 20,2040 % 0,51  
Riyal 5,0178 5,0429 % -0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.819 7,58  
Altın Gr. 1.105 1.105 5,73  
Cumhuriyet 7.466 7.579 0,00  
Tam 7.521 7.580 -44,00  
Yarım 3.674 3.709 -22,00  
Çeyrek 1.837 1.855 -10,00  
Gümüş.Ons 20,68 20,71 -0,07  
Gümüş Gr. 12,56 12,58 -0,03  
B. Petrol 81,96 81,96 -0,86  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru