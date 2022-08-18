***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZVE Fon - İhraç Belgesi Tadil Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056961BIST