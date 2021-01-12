***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
12.01.2021 15:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVB Fon - Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901545
BIST
16:271.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,82
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:277,5056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:279,1204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:27446,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,10
|Açılış
|: 445,53
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ESEN
|23,54
|251.013.182
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|135.905.565
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.725.440
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.163.779
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.232,00
|236.950.037
|% -6,98
|
|SISE
|7,57
|2.863.708.656
|% 3,70
|
|TSKB
|1,93
|1.911.678.762
|% 6,63
|
|KOZAL
|121,90
|1.120.286.377
|% 1,50
|
|THYAO
|12,89
|1.052.543.413
|% 1,50
|
|PETKM
|5,30
|995.915.167
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,47
|537.278.675
|% -1,59
|
|IHLGM
|1,37
|197.126.436
|% 0,74
|
|ODAS
|3,94
|249.161.842
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,97
|101.791.868
|% 2,07
|
|TRGYO
|4,10
|206.574.677
|% 3,54
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4999
|7,5056
|% 0,29
|
|Euro
|9,1123
|9,1204
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1588
|10,2098
|% 0,68
|
|Frank
|8,3931
|8,4436
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9927
|2,0027
|% 0,20
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|4,01
|
|Altın Gr.
|447
|447
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.947
|3.022
|17,44
|
|Yarım
|1.424
|1.462
|8,44
|
|Çeyrek
|714
|731
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,76
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:40XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 25, 356.00 milyon TL de
-
16:40SNPAM
Yüzde 4.95 oranında artışla 30.12 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 266 adet işlem
-
16:38AKSA
Yüzde 4.30 oranında artışla 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 235, 213 adet işlem
-
16:36ACSEL
Yüzde 4.33 oranında artışla 19.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 963 adet işlem
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 25 artarak (% 0.67 ) 1, 384