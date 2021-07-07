***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 17:12
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
AHI - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947828
BIST
17:101.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:108,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:1010,2746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:10504,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,86
|Açılış
|: 504,55
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TUREX
|10,52
|19.849.704
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.218.132
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,13
|84.092.516
|% 9,62
|
|AGYO
|2,28
|33.290.321
|% 9,09
|
|KAPLM
|21,08
|8.992.564
|% 8,77
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.099.171.113
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,18
|650.402.963
|% 3,76
|
|THYAO
|13,91
|625.361.909
|% 0,22
|
|AKBNK
|5,39
|588.015.139
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,26
|504.544.327
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|504.544.327
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|175.722.525
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|1.099.171.113
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|588.015.139
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,18
|650.402.963
|% 3,76
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7056
|8,7093
|% 0,27
|
|Euro
|10,2437
|10,2947
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9634
|12,0234
|% 0,11
|
|Frank
|9,3656
|9,4220
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3122
|2,3238
|% 0,14
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,13
|
|Altın Gr.
|505
|506
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.330
|3.413
|4,32
|
|Yarım
|1.610
|1.651
|2,09
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,12
|
Seans Raporu
17:08
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17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 12 artarak (% 0.75 ) 1, 230
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17:20
LOGO, EUKYO, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:20
MMCAS, PEKGY, TTRAK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:20PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 183 adet işlem
-
17:20PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 183 adet işlem