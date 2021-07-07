***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 17:16
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
AHN - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947831
BIST
17:361.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:368,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0227
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:3610,2755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:36503,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,89
|Açılış
|: 503,58
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TUREX
|10,52
|19.867.041
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.894
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,81
|52.790.516
|% 8,93
|
|AGYO
|2,26
|34.948.823
|% 8,13
|
|LOGO
|37,20
|111.570.425
|% 6,90
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,67
|1.197.004.826
|% 0,70
|
|KRDMD
|7,13
|678.745.103
|% 3,03
|
|THYAO
|13,84
|669.003.226
|% -0,29
|
|AKBNK
|5,37
|654.615.765
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|553.515.260
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|553.515.260
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|178.700.571
|% -6,02
|
|GARAN
|8,67
|1.197.004.826
|% 0,70
|
|AKBNK
|5,37
|654.615.765
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|678.745.103
|% 3,03
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7046
|8,7089
|% 0,26
|
|Euro
|10,2706
|10,2755
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9423
|12,0022
|% -0,07
|
|Frank
|9,3591
|9,4155
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3140
|2,3256
|% 0,22
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,96
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|-0,87
|
Seans Raporu
17:36
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