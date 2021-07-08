***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 14:38
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılı 1. dönem enflasyon oranı düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948572
BIST
15:591.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,77
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:598,6943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:5910,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0670
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:59507,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,40
|Açılış
|: 507,17
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TUREX
|11,57
|11.430.396
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.792.091
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SILVR
|5,57
|19.949.381
|% 8,58
|
|SNGYO
|4,23
|14.441.381
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.584.317
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.852.961
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|104.482.121
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|75.956.560
|% -9,57
|
|GARAN
|8,63
|557.628.697
|% -1,15
|
|THYAO
|13,71
|498.994.052
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,12
|436.185.092
|% -0,42
|
|PETKM
|5,35
|347.846.565
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,56
|268.904.557
|% 7,05
|
|EKGYO
|1,88
|193.786.031
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|225.124.643
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|347.846.565
|% -0,19
|
|GARAN
|8,63
|557.628.697
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,12
|436.185.092
|% -0,42
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6908
|8,6943
|% 0,10
|
|Euro
|10,3085
|10,3175
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9286
|11,9885
|% -0,19
|
|Frank
|9,4496
|9,5065
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3103
|2,3218
|% 0,06
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|26,56
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|12,85
|
|Çeyrek
|812
|830
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|