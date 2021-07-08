***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 14:42
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılı 1. dönem enflasyon oranları düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948575
BIST
16:091.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,58
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:098,6896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:0910,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0674
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:09507,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,53
|Açılış
|: 507,24
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TUREX
|11,57
|11.443.702
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|26.722.097
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.864.484
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.477.015
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.269
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.861.961
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|78.619.827
|% -9,57
|
|ERBOS
|122,50
|115.918.156
|% -9,39
|
|GARAN
|8,63
|583.866.517
|% -1,15
|
|THYAO
|13,70
|544.293.248
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,11
|443.643.815
|% -0,56
|
|PETKM
|5,33
|358.756.347
|% -0,56
|
|BIOEN
|28,52
|276.643.885
|% 6,90
|
|EKGYO
|1,88
|207.207.042
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|227.028.739
|% -0,88
|
|GARAN
|8,63
|583.866.517
|% -1,15
|
|PETKM
|5,33
|358.756.347
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,11
|443.643.815
|% -0,56
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6880
|8,6896
|% 0,05
|
|Euro
|10,3118
|10,3179
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,9262
|11,9860
|% -0,21
|
|Frank
|9,4502
|9,5071
|% 1,14
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,09
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|11,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,48
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,43
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|-0,24
|
Seans Raporu
16:09
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