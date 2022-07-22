***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
22.07.2022 15:08
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHI - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047323
BIST
17:142.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,86
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.519
17:1417,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
17:1418,1670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
17:14991,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 12,01
|Açılış
|: 991,02
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KLRHO
|16,28
|36.059.426
|% 10,00
|
|ENSRI
|16,95
|97.927.800
|% 9,99
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.790.835
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|39.993.556
|% 9,63
|
|UFUK
|93,00
|6.405.744
|% -5,97
|
|ULUSE
|184,10
|7.672.701
|% -5,59
|
|KERVT
|7,08
|113.685.329
|% -4,84
|
|VAKKO
|17,84
|34.317.529
|% -4,70
|
|USAK
|2,06
|14.852.522
|% -4,19
|
|THYAO
|50,50
|2.822.044.425
|% -2,13
|
|SISE
|21,14
|1.643.861.027
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.247.045.722
|% 4,97
|
|EREGL
|28,34
|1.023.778.148
|% 1,94
|
|SAHOL
|19,76
|833.560.445
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,17
|1.247.045.722
|% 4,97
|
|SKBNK
|1,35
|342.254.874
|% 2,27
|
|ODAS
|3,63
|737.969.106
|% -1,63
|
|TSKB
|2,33
|249.935.103
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,81
|396.625.014
|% 4,38
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7226
|17,7336
|% 0,13
|
|Euro
|18,1580
|18,1723
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,2953
|21,4021
|% 0,43
|
|Frank
|18,3821
|18,4928
|% 0,68
|
|Riyal
|4,7048
|4,7284
|% 0,07
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|15,85
|
|Altın Gr.
|988
|988
|8,84
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.651
|6.714
|-48,00
|
|Yarım
|3.241
|3.286
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,00
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,59
|
Seans Raporu
17:12
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17:26MEDTR
Yüzde 6.15 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 620 adet işlem
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17:25HEDEF
Yüzde 6.54 oranında artışla 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 685, 858 adet işlem
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17:24LKMNH
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17:23XU100
Endeks 2, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 22, 940.00 milyon TL de
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17:23KRGYO
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 285, 225 adet işlem