***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
22.07.2022 15:09
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
AHN - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047325
BIST
16:312.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 23,04
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:3117,7317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:3118,1217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0098
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
16:31981,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,44
|Açılış
|: 981,46
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
988,23
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:29
|KLRHO
|16,28
|35.963.292
|% 10,00
|
|ALGYO
|37,02
|140.205.291
|% 9,98
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|62.137.889
|% 9,94
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|UFUK
|89,85
|6.285.945
|% -9,15
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|VAKKO
|18,00
|30.108.027
|% -3,85
|
|KNFRT
|8,70
|21.962.126
|% -3,65
|
|DOBUR
|48,96
|6.426.171
|% -3,62
|
|THYAO
|51,25
|2.021.734.746
|% -0,68
|
|SISE
|21,30
|1.375.104.044
|% 0,76
|
|EREGL
|28,36
|872.842.447
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,18
|851.588.742
|% 5,30
|
|SAHOL
|19,86
|745.591.719
|% 3,22
|
|EKGYO
|3,18
|851.588.742
|% 5,30
|
|SKBNK
|1,39
|251.732.892
|% 5,30
|
|ODAS
|3,68
|574.247.024
|% -0,27
|
|DOHOL
|3,79
|327.762.341
|% 3,84
|
|TSKB
|2,34
|198.970.612
|% 1,74
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7181
|17,7266
|% 0,09
|
|Euro
|18,0738
|18,0895
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,1420
|21,2480
|% -0,29
|
|Frank
|18,2757
|18,3858
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7005
|4,7241
|% -0,02
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|6,93
|
|Altın Gr.
|983
|984
|4,58
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.617
|6.685
|-77,00
|
|Yarım
|3.224
|3.271
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.635
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,55
|
Seans Raporu
16:29
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