***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
22.07.2022 15:11
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GCD - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047327
BIST
16:262.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,46
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:2617,7275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:2618,0804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0511
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
16:26982,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,08
|Açılış
|: 982,10
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
988,23
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KLRHO
|16,28
|35.963.292
|% 10,00
|
|ALGYO
|37,02
|140.205.291
|% 9,98
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|62.137.889
|% 9,94
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|UFUK
|89,85
|6.285.945
|% -9,15
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|VAKKO
|18,00
|30.108.027
|% -3,85
|
|KNFRT
|8,70
|21.962.126
|% -3,65
|
|DOBUR
|48,96
|6.426.171
|% -3,62
|
|THYAO
|51,25
|2.021.734.746
|% -0,68
|
|SISE
|21,30
|1.375.104.044
|% 0,76
|
|EREGL
|28,36
|872.842.447
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,18
|851.588.742
|% 5,30
|
|SAHOL
|19,86
|745.591.719
|% 3,22
|
|EKGYO
|3,18
|851.588.742
|% 5,30
|
|SKBNK
|1,39
|251.732.892
|% 5,30
|
|ODAS
|3,68
|574.247.024
|% -0,27
|
|DOHOL
|3,79
|327.762.341
|% 3,84
|
|TSKB
|2,34
|198.970.612
|% 1,74
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7180
|17,7275
|% 0,10
|
|Euro
|18,0656
|18,0804
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,1434
|21,2494
|% -0,29
|
|Frank
|18,2744
|18,3845
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7004
|4,7240
|% -0,02
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|7,37
|
|Altın Gr.
|982
|982
|3,08
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.605
|6.675
|-87,00
|
|Yarım
|3.219
|3.266
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.633
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,84
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41BMSCH
Yüzde 5.35 oranında artışla 11.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 687, 097 adet işlem
-
16:40FONET
Yüzde 8.51 oranında artışla 14.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 159, 450 adet işlem
-
16:39MEDTR
Yüzde 5.33 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 397, 968 adet işlem
-
16:38MAKIM
Yüzde 4.83 oranında artışla 14.54 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 117, 658 adet işlem
-
16:37MAKIM
Yüzde 5.05 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 093, 732 adet işlem