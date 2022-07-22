***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
22.07.2022 15:12
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ZVB - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047328
BIST
17:002.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,84
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.519
17:0017,7432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0334
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
17:0018,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0472
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1787
En Düşük
17,9826
17:00988,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,56
|Açılış
|: 988,58
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
990,30
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KLRHO
|16,28
|36.058.156
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.678.466
|% 9,94
|
|ENSRI
|16,92
|89.808.031
|% 9,80
|
|PEGYO
|2,39
|36.505.250
|% 9,63
|
|UFUK
|91,50
|6.395.311
|% -7,48
|
|ULUSE
|183,90
|7.593.754
|% -5,69
|
|KERVT
|7,06
|102.087.222
|% -5,11
|
|VAKKO
|17,86
|33.638.570
|% -4,59
|
|DOBUR
|48,52
|6.905.838
|% -4,49
|
|THYAO
|50,40
|2.691.368.267
|% -2,33
|
|SISE
|21,16
|1.596.308.584
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,16
|1.222.947.128
|% 4,64
|
|EREGL
|28,34
|985.975.948
|% 1,94
|
|SAHOL
|19,78
|812.217.778
|% 2,81
|
|EKGYO
|3,16
|1.222.947.128
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,34
|327.895.170
|% 1,52
|
|ODAS
|3,65
|658.690.252
|% -1,08
|
|TSKB
|2,34
|245.263.667
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,80
|386.046.688
|% 4,11
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7137
|17,7432
|% 0,19
|
|Euro
|18,1535
|18,1787
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2741
|21,3808
|% 0,33
|
|Frank
|18,3705
|18,4811
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7009
|4,7245
|% -0,01
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|17,52
|
|Altın Gr.
|988
|989
|9,53
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.668
|6.712
|-50,00
|
|Yarım
|3.249
|3.285
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,67
|
Seans Raporu
17:00
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17:15LKMNH
Yüzde 6.83 oranında artışla 21.12 lira fiyatla işlem gören hissede 585, 009 adet işlem
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17:14CEMTS
Yüzde 6.79 oranında artışla 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 474, 835 adet işlem
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17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 73 artarak (% 0.44 ) 2, 694
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17:13XU100
Endeks 2, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 22, 296.00 milyon TL de
-
17:13MNDRS
Yüzde 8.64 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 628, 124 adet işlem