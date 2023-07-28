***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2023 16:28
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHN - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176351
BIST
'
17:557.077
En Düşük
|Değişim
|: 3,22%
|| 220,68
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
17:5526,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0460
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
17:5529,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1769
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
17:551.697,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 13,15
|Açılış
|: 1.697,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KCHOL
|134,20
|4.990.854.051
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|509.457.040
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.415.641
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|73.835.497
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.177.219
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.414.183
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|2.332.557.988
|% -9,93
|
|ITTFH
|4,92
|197.033.670
|% -9,89
|
|THYAO
|235,70
|11.744.607.133
|% 3,15
|
|YKBNK
|14,13
|9.902.712.372
|% 7,13
|
|SAHOL
|58,05
|5.888.808.299
|% 5,83
|
|KOZAL
|28,30
|5.645.515.379
|% 2,69
|
|ASTOR
|101,00
|5.552.651.857
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,13
|9.902.712.372
|% 7,13
|
|EKGYO
|8,55
|5.210.670.349
|% 0,94
|
|SKBNK
|3,14
|1.334.130.349
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,16
|4.939.514.743
|% 5,50
|
|PETKM
|17,63
|5.479.993.674
|% 4,82
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9397
|26,9481
|% 0,17
|
|Euro
|29,7193
|29,7310
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,5435
|34,7167
|% 0,52
|
|Frank
|30,9204
|31,1067
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1627
|7,1986
|% 0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|14,64
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|11,53
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.066
|11.153
|10,00
|
|Yarım
|5.525
|5.602
|5,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,03
|0,12
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|-0,31
|
Seans Raporu
17:55
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17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
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17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
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17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem