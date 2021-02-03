***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.02.2021 16:28
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU Fon - Ocak 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907236
BIST
16:191.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:197,1750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0273
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:198,6231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0444
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:19423,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,43
|Açılış
|: 423,80
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:19
|MERKO
|9,02
|148.722.332
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.903.192
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|RODRG
|18,04
|6.321.517
|% -7,20
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|EKGYO
|2,52
|2.066.023.306
|% 2,44
|
|GARAN
|9,98
|1.273.034.053
|% 2,99
|
|KOZAL
|123,00
|1.074.251.167
|% 1,40
|
|ODAS
|4,12
|893.501.317
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,06
|759.966.523
|% -3,79
|
|EKGYO
|2,52
|2.066.023.306
|% 2,44
|
|TSKB
|1,85
|555.031.324
|% 0,54
|
|ODAS
|4,12
|893.501.317
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,64
|522.986.080
|% 5,18
|
|DOHOL
|4,06
|759.966.523
|% -3,79
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1712
|7,1750
|% -0,38
|
|Euro
|8,6150
|8,6231
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,7482
|9,7971
|% -0,62
|
|Frank
|7,9492
|7,9971
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9072
|1,9167
|% -0,37
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|3,70
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.799
|2.870
|2,38
|
|Yarım
|1.353
|1.388
|1,15
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,10
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,32
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:29EGPRO
Yüzde 5.18 oranında artışla 41.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 870, 432 adet işlem
-
16:28LIDFA
Yüzde 4.29 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 717, 046 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 1, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 570.00 milyon TL de
-
16:25EGPRO
Yüzde 5.49 oranında artışla 41.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 567 adet işlem
-
16:24SASA
Yüzde 4.17 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 798, 930 adet işlem