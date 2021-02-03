***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.02.2021 16:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHN Fon - Ocak 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907238
BIST
16:361.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:367,1713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0310
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:368,6271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:36423,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,53
|Açılış
|: 423,68
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:36
|MERKO
|9,02
|149.117.137
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,52
|19.163.699
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,50
|2.150.186.258
|% 1,63
|
|GARAN
|9,97
|1.319.869.673
|% 2,89
|
|KOZAL
|122,90
|1.081.713.180
|% 1,32
|
|ODAS
|4,14
|917.513.039
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,08
|778.153.782
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,50
|2.150.186.258
|% 1,63
|
|TSKB
|1,86
|556.334.085
|% 1,09
|
|ODAS
|4,14
|917.513.039
|% 3,24
|
|GSDHO
|2,66
|530.908.653
|% 5,98
|
|DOHOL
|4,08
|778.153.782
|% -3,32
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1702
|7,1743
|% -0,39
|
|Euro
|8,6194
|8,6251
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,7492
|9,7981
|% -0,61
|
|Frank
|7,9469
|7,9948
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9063
|1,9159
|% -0,41
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.801
|2.872
|4,82
|
|Yarım
|1.354
|1.389
|2,33
|
|Çeyrek
|679
|695
|1,16
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:49FADE
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 988, 451 adet işlem
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16:48AVOD
Yüzde 5.08 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 784, 267 adet işlem
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16:47PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 655, 327 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 9 artarak (% 0.49 ) 1, 611
-
16:46XU100
Endeks 1, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 490.00 milyon TL de