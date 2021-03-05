***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 17:08
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHU Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915462
BIST
17:591.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
17:597,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
17:598,9908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0253
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
17:59410,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 410,27
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YKGYO
|6,82
|30.003.497
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.564.255
|% 9,96
|
|LINK
|46,98
|20.605.389
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|6,02
|2.383.535.020
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.466.620.509
|% -1,60
|
|THYAO
|14,76
|1.273.569.750
|% 0,27
|
|INDES
|32,20
|1.111.511.575
|% 5,64
|
|KRDMD
|7,29
|1.041.872.094
|% -0,95
|
|PETKM
|6,02
|2.383.535.020
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|753.418.107
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|496.846.741
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.466.620.509
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|206.434.477
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5342
|7,5387
|% 0,36
|
|Euro
|8,9830
|8,9908
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,3703
|10,4223
|% -0,33
|
|Frank
|8,0697
|8,1183
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0013
|2,0113
|% 0,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-4,09
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,92
|68,92
|2,18
|