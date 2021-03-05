***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 17:09
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHN Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915465
BIST
17:541.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
17:547,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
17:548,9852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
17:54409,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,41
|Açılış
|: 409,97
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler17:52
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.002.311
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.556.965
|% 9,96
|
|LINK
|46,98
|20.528.248
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|6,03
|2.366.711.231
|% 2,38
|
|GARAN
|9,25
|1.432.491.702
|% -1,60
|
|THYAO
|14,80
|1.253.827.433
|% 0,54
|
|INDES
|32,18
|1.107.425.216
|% 5,58
|
|KRDMD
|7,34
|1.022.404.951
|% -0,27
|
|PETKM
|6,03
|2.366.711.231
|% 2,38
|
|EKGYO
|2,47
|719.477.548
|% 1,65
|
|TSKB
|1,75
|495.676.382
|% 1,74
|
|GARAN
|9,25
|1.432.491.702
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|206.321.012
|% 0,00
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5243
|7,5308
|% 0,26
|
|Euro
|8,9727
|8,9807
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,3759
|10,4280
|% -0,28
|
|Frank
|8,0678
|8,1164
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0003
|2,0103
|% 0,16
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|0,00
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,13
|69,13
|2,39
|