***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 17:10
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHI Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915468
BIST
17:511.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
17:517,5349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
17:518,9827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0334
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
17:51409,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,95
|Açılış
|: 409,43
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler17:51
|CLEBI
|226,60
|109.258.132
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.002.311
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.556.937
|% 9,96
|
|LINK
|46,98
|20.486.107
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|6,03
|2.358.151.812
|% 2,38
|
|GARAN
|9,24
|1.412.539.046
|% -1,70
|
|THYAO
|14,80
|1.248.247.233
|% 0,54
|
|INDES
|32,48
|1.104.566.865
|% 6,56
|
|KRDMD
|7,34
|1.017.311.755
|% -0,27
|
|PETKM
|6,03
|2.358.151.812
|% 2,38
|
|TSKB
|1,74
|495.573.908
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,46
|682.281.069
|% 1,23
|
|GARAN
|9,24
|1.412.539.046
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,41
|206.153.602
|% 0,00
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5296
|7,5349
|% 0,31
|
|Euro
|8,9738
|8,9827
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,3583
|10,4103
|% -0,45
|
|Frank
|8,0525
|8,1010
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9960
|2,0060
|% -0,05
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|0,58
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|2,37
|