***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 16:47
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ZVB Fon- Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934921
BIST
17:121.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,44
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:128,3095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:1210,0350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:12484,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,57
|Açılış
|: 484,25
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TKURU
|269,50
|1.483.089
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.202.762
|% 9,99
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,26
|7.889.926
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|273.879.108
|% -9,72
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|41,98
|4.171.134
|% -8,70
|
|BJKAS
|8,85
|117.147.385
|% -7,43
|
|KRDMD
|8,30
|3.122.004.587
|% 7,65
|
|GARAN
|7,33
|1.592.737.719
|% 1,10
|
|EREGL
|20,00
|1.407.197.766
|% 2,88
|
|THYAO
|12,86
|1.070.162.397
|% 2,06
|
|PETKM
|6,81
|684.724.295
|% 1,04
|
|KRDMD
|8,30
|3.122.004.587
|% 7,65
|
|GARAN
|7,33
|1.592.737.719
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,09
|440.631.364
|% 0,48
|
|PETKM
|6,81
|684.724.295
|% 1,04
|
|USAK
|2,60
|273.879.108
|% -9,72
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3063
|8,3095
|% -0,05
|
|Euro
|10,0282
|10,0350
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,5064
|11,5641
|% -0,19
|
|Frank
|9,1090
|9,1639
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2087
|2,2198
|% -0,06
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|26,76
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,59
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|-0,51
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:24GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 054, 036 adet işlem
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17:23TMPOL
Yüzde 6.16 oranında artışla 16.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 195, 204 adet işlem
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17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, KOZAA
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 19 artarak (% 0.83 ) 1, 234
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, DITAS, UZERB, INVEO, TKURU, AYCES, IHGZT, MERIT