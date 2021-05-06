***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 16:46
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHI Fon- Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934920
BIST
17:301.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:308,3010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:3010,0281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0326
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:30483,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,22
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:30
|MRSHL
|313,50
|9.772.052
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.900.689
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.940.722
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.101.511
|% -9,72
|
|INTEM
|41,74
|4.314.692
|% -9,22
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|BJKAS
|8,80
|121.001.350
|% -7,95
|
|KRDMD
|8,33
|3.264.432.366
|% 8,04
|
|GARAN
|7,35
|1.690.490.260
|% 1,38
|
|EREGL
|19,97
|1.467.830.248
|% 2,73
|
|THYAO
|12,84
|1.104.070.013
|% 1,90
|
|KOZAL
|121,90
|856.333.356
|% 3,83
|
|KRDMD
|8,33
|3.264.432.366
|% 8,04
|
|GARAN
|7,35
|1.690.490.260
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,09
|462.974.500
|% 0,48
|
|PETKM
|6,83
|724.284.871
|% 1,34
|
|USAK
|2,60
|280.101.511
|% -9,72
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2965
|8,3010
|% -0,16
|
|Euro
|10,0188
|10,0281
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5458
|% -0,35
|
|Frank
|9,1081
|9,1630
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2082
|2,2193
|% -0,09
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|25,64
|
|Altın Gr.
|483
|484
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,19
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,80
|
Seans Raporu
17:30
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17:44BAYRK
Yüzde 9.42 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 267, 355 adet işlem
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17:43KONTR
Yüzde 6.98 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 632 adet işlem
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17:42GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 158, 357 adet işlem
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17:41XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 17, 624.00 milyon TL de
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17:41TDGYO
Yüzde 7.09 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 985 adet işlem