***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 18:10
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVB Fon - Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947006
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0300
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7041
En Düşük
8,6270
18:0510,2854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:05504,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,79
|Açılış
|: 504,06
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|7,26
|19.229.468
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|137.343.551
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|1.159.072
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|FADE
|21,94
|60.048.148
|% -7,11
|
|SUMAS
|60,00
|135.495
|% -6,25
|
|GARAN
|8,60
|1.519.795.728
|% -0,46
|
|THYAO
|13,89
|761.536.968
|% -1,63
|
|EREGL
|18,04
|507.179.936
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,21
|483.312.744
|% -0,90
|
|AKBNK
|5,38
|479.446.280
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,21
|483.312.744
|% -0,90
|
|GARAN
|8,60
|1.519.795.728
|% -0,46
|
|PEKGY
|1,34
|143.019.847
|% 3,88
|
|TSKB
|1,29
|125.318.490
|% 0,00
|
|ODAS
|1,97
|175.433.013
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6924
|8,6944
|% 0,35
|
|Euro
|10,2824
|10,2854
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9603
|12,0203
|% -0,03
|
|Frank
|9,3630
|9,4195
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|12,60
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|-2,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem