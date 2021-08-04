***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2021 17:54
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHI Fon - Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954753
BIST
17:571.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
17:578,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0722
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4830
En Düşük
8,3721
17:5710,0426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0630
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0567
En Düşük
9,9509
17:57492,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,74
|Açılış
|: 492,79
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler17:57
|EMKEL
|2,97
|59.001.860
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,67
|36.165.357
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|3.954.612
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|25.970.860
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.697.330
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.715.421
|% -9,95
|
|KGYO
|8,20
|34.848.504
|% -6,82
|
|TKURU
|217,00
|3.265.584
|% -5,03
|
|CRFSA
|38,80
|5.392.881
|% -3,96
|
|ITTFH
|1,65
|67.045.978
|% -3,51
|
|GARAN
|9,12
|2.232.891.229
|% 2,93
|
|THYAO
|12,66
|744.315.705
|% 0,24
|
|AKBNK
|5,44
|617.666.603
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,87
|548.809.593
|% 1,03
|
|KOZAL
|106,00
|496.066.037
|% 1,24
|
|GARAN
|9,12
|2.232.891.229
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,45
|388.966.678
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,39
|178.531.467
|% 4,51
|
|AKBNK
|5,44
|617.666.603
|% 1,68
|
|ODAS
|1,36
|118.741.015
|% 2,26
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4712
|8,4771
|% 0,86
|
|Euro
|10,0066
|10,0426
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,7415
|11,8004
|% 0,74
|
|Frank
|9,3052
|9,3613
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2517
|2,2630
|% 0,81
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,40
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,54
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-1,07
|