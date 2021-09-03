***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2021 16:05
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU Fon- Ağustos 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961711
BIST
16:191.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,07
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
16:198,2954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
16:199,8710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0205
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
16:19485,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,27
|Açılış
|: 485,84
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler16:19
|OYLUM
|4,40
|34.080.608
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|242.044
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|5.993.349
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.523.000
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.692.476
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,54
|7.900.657
|% -5,69
|
|LUKSK
|48,06
|12.026.222
|% -5,49
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,08
|67.192.625
|% -5,01
|
|THYAO
|12,91
|933.781.694
|% 0,08
|
|GARAN
|9,83
|775.526.780
|% -0,30
|
|SASA
|28,36
|497.077.538
|% 0,57
|
|EREGL
|18,27
|385.599.791
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,70
|359.156.128
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,74
|230.505.048
|% 6,75
|
|ODAS
|1,56
|196.908.155
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,61
|243.672.429
|% -1,14
|
|GARAN
|9,83
|775.526.780
|% -0,30
|
|AKYHO
|2,42
|191.064.348
|% -2,81
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2897
|8,2954
|% 0,26
|
|Euro
|9,8636
|9,8710
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,4450
|11,5024
|% 0,26
|
|Frank
|9,0462
|9,1007
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2023
|2,2133
|% 0,10
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|14,04
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|14,00
|
|Tam
|3.195
|3.277
|15,13
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|7,32
|
|Çeyrek
|775
|793
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,12
|
|B. Petrol
|73,55
|73,55
|0,52
|