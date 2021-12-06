***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2021 17:52
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHU Fon - Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981266
BIST
17:411.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,50
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.927
En Düşük
1.899
17:4113,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0621
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
17:4115,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0380
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
17:41788,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,72
|Açılış
|: 788,25
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler17:41
|BAGFS
|11,55
|9.847.709
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|195.160
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|254.625.537
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.077.055
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.905.514
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|274.614.444
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|354.188.400
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.018.992
|% -9,97
|
|SISE
|13,30
|2.722.052.155
|% 0,38
|
|GARAN
|11,82
|2.589.144.004
|% 1,37
|
|THYAO
|18,64
|1.531.369.541
|% 0,59
|
|PETKM
|8,46
|1.265.484.219
|% 3,17
|
|KRDMD
|9,34
|1.196.212.229
|% 0,11
|
|TSKB
|1,64
|588.023.070
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|1.026.051.971
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|405.832.019
|% 1,84
|
|GARAN
|11,82
|2.589.144.004
|% 1,37
|
|SISE
|13,30
|2.722.052.155
|% 0,38
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7752
|13,7807
|% 0,45
|
|Euro
|15,5570
|15,5742
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,2089
|18,3002
|% 0,55
|
|Frank
|14,8835
|14,9732
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6648
|3,6832
|% 0,52
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-5,62
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,72
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|1,55
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem
-
17:54MSGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 519, 707 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 59 artarak (% 0.69 ) 1, 701
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, PRKAB, UFUK, QNBFB, KUTPO, PCILT, RAYSG, EGEPO, PEKGY, CRDFA
-
17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RALYH, MIATK, EDATA, DOBUR, SODSN, KTSKR