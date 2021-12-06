***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2021 17:53
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHN Fon - Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981267
BIST
17:371.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 13,74
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.927
En Düşük
1.899
17:3713,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0658
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
17:3715,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0413
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
17:37788,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,44
|Açılış
|: 788,97
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler17:37
|EGEEN
|1.886,50
|254.587.807
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.903.973
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|194.027
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.077.025
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.324.708
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|274.530.746
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|353.826.343
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|63.995.483
|% -9,97
|
|GARAN
|11,84
|2.571.291.180
|% 1,54
|
|SISE
|13,42
|2.567.521.272
|% 1,28
|
|THYAO
|18,61
|1.505.550.776
|% 0,43
|
|PETKM
|8,46
|1.244.002.060
|% 3,17
|
|KRDMD
|9,36
|1.179.279.272
|% 0,32
|
|TSKB
|1,64
|585.170.818
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|1.006.755.697
|% 2,62
|
|ODAS
|1,66
|405.551.191
|% 1,84
|
|GARAN
|11,84
|2.571.291.180
|% 1,54
|
|SISE
|13,42
|2.567.521.272
|% 1,28
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7770
|13,7844
|% 0,48
|
|Euro
|15,5591
|15,5775
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,2301
|18,3215
|% 0,67
|
|Frank
|14,8950
|14,9848
|% 0,07
|
|Riyal
|3,6668
|3,6852
|% 0,57
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-5,62
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,72
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|1,55
|