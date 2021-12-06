***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2021 17:54
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHI Fon - Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981268
BIST
18:001.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,69
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0013,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0756
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0015,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0666
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:00787,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,28
|Açılış
|: 787,81
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BAGFS
|11,55
|10.429.470
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|198.732
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|786.201
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|255.065.092
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.334.560
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.050.784
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|786.848
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.228.555
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|64.741.099
|% -9,97
|
|KTSKR
|32,16
|355.599.227
|% -9,97
|
|SISE
|13,30
|2.891.149.548
|% 0,38
|
|GARAN
|11,86
|2.769.184.211
|% 1,72
|
|THYAO
|18,69
|1.729.111.257
|% 0,86
|
|PETKM
|8,44
|1.297.805.413
|% 2,93
|
|KRDMD
|9,33
|1.237.495.948
|% 0,00
|
|TSKB
|1,63
|609.719.884
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.114.153.376
|% 3,20
|
|ODAS
|1,66
|410.172.607
|% 1,84
|
|GARAN
|11,86
|2.769.184.211
|% 1,72
|
|SISE
|13,30
|2.891.149.548
|% 0,38
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7850
|13,7942
|% 0,55
|
|Euro
|15,5508
|15,6028
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,1312
|18,2222
|% 0,12
|
|Frank
|14,8078
|14,8970
|% -0,52
|
|Riyal
|3,6498
|3,6681
|% 0,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-2,04
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,34
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|1,50
|
Seans Raporu
18:00
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17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
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17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem