***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 11:33
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHN Fon - Aralık 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989275
BIST
12:142.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
12:1413,6387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0294
|Açılış
|: 13,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
12:1415,4563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0086
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
12:14787,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -7,55
|Açılış
|: 787,31
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler12:12
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.079.700
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|KIMMR
|3,47
|79.943.216
|% 7,10
|
|DGGYO
|11,42
|6.383.893
|% 7,03
|
|ELITE
|22,04
|45.190.071
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,29
|51.680.073
|% -6,78
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MARKA
|4,06
|1.886.995
|% -4,47
|
|NIBAS
|12,08
|7.594.168
|% -3,82
|
|THYAO
|24,98
|1.428.313.175
|% 4,52
|
|EREGL
|30,68
|1.121.405.678
|% -0,58
|
|GARAN
|11,56
|875.370.060
|% 0,96
|
|SISE
|14,63
|864.866.712
|% 1,53
|
|KRDMD
|10,29
|730.777.754
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,54
|352.033.588
|% 0,85
|
|PETKM
|9,11
|703.274.385
|% 3,05
|
|GARAN
|11,56
|875.370.060
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,29
|165.950.093
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,29
|730.777.754
|% -0,10
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6102
|13,6207
|% -0,35
|
|Euro
|15,4032
|15,4646
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,3253
|18,4172
|% -0,67
|
|Frank
|14,7482
|14,8370
|% -0,48
|
|Riyal
|3,6163
|3,6344
|% -0,24
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-13,87
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-9,19
|
|Cumhuriyet
|5.240
|5.320
|-20,00
|
|Tam
|5.214
|5.350
|-20,80
|
|Yarım
|2.520
|2.588
|-10,06
|
|Çeyrek
|1.264
|1.294
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|0,04
|
Seans Raporu
12:12
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12:27THYAO
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12:26XU100
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