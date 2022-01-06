***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 11:40
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHI Fon - Aralık 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989277
BIST
12:152.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,71
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
12:1513,6493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0188
|Açılış
|: 13,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
12:1515,4462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0187
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
12:15787,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -7,55
|Açılış
|: 787,31
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler12:12
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.084.987
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,70
|1.735.121
|% 7,59
|
|KIMMR
|3,48
|80.849.327
|% 7,41
|
|ELITE
|22,04
|45.209.466
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,33
|52.046.769
|% -6,27
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MARKA
|4,06
|1.893.786
|% -4,47
|
|NIBAS
|12,08
|7.689.609
|% -3,82
|
|THYAO
|25,12
|1.546.165.987
|% 5,10
|
|EREGL
|30,72
|1.134.531.051
|% -0,45
|
|GARAN
|11,56
|906.846.644
|% 0,96
|
|SISE
|14,61
|870.825.355
|% 1,39
|
|KRDMD
|10,30
|739.705.670
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,54
|421.899.317
|% 0,85
|
|GARAN
|11,56
|906.846.644
|% 0,96
|
|PETKM
|9,14
|711.052.701
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,29
|167.648.195
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,30
|739.705.670
|% 0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6102
|13,6207
|% -0,35
|
|Euro
|15,4032
|15,4646
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,3236
|18,4155
|% -0,68
|
|Frank
|14,7449
|14,8337
|% -0,50
|
|Riyal
|3,6157
|3,6339
|% -0,26
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-15,06
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|5.233
|5.312
|-28,00
|
|Tam
|5.198
|5.334
|-37,39
|
|Yarım
|2.512
|2.580
|-18,08
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|-9,04
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,71
|-0,29
|
|B. Petrol
|80,54
|80,54
|-0,26
|
Seans Raporu
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