***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 16:18
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHI Fon - Şubat Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007305
BIST
17:222.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -16,95
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:2214,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1582
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:2215,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0306
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:22893,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,46
|Açılış
|: 893,14
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:21
|AVOD
|1,44
|21.060.017
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.914.657
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.551.453
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|461.193.448
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,01
|62.238.630
|% -7,38
|
|DOCO
|1.228,80
|25.895.511
|% -5,95
|
|DAGHL
|12,96
|2.567.019
|% -5,88
|
|ACSEL
|24,06
|21.775.218
|% -5,72
|
|KRDMD
|13,58
|4.168.472.012
|% -0,22
|
|EREGL
|34,42
|2.410.363.608
|% -2,60
|
|THYAO
|25,40
|1.697.391.200
|% -2,08
|
|ASELS
|24,40
|1.404.865.188
|% 2,43
|
|KOZAL
|130,70
|1.200.121.220
|% 1,40
|
|ODAS
|1,46
|461.193.448
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,58
|4.168.472.012
|% -0,22
|
|DOHOL
|2,89
|791.575.754
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|573.133.522
|% -0,27
|
|PETKM
|8,02
|1.113.498.741
|% 1,52
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2573
|14,2692
|% 1,10
|
|Euro
|15,5850
|15,6247
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,8292
|18,9237
|% 0,31
|
|Frank
|15,4394
|15,5324
|% 0,90
|
|Riyal
|3,7905
|3,8095
|% 1,07
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,29
|
|Altın Gr.
|892
|892
|13,02
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,33
|