***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 16:18
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHU Fon - Şubat Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007307
BIST
16:091.997
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -26,71
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
16:0914,2597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1455
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:0915,6133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0307
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
16:09889,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 9,98
|Açılış
|: 889,17
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:08
|AVOD
|1,45
|19.232.217
|% 45,00
|
|INVES
|27,28
|264.502.259
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.209.130
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,58
|38.742.482
|% 9,87
|
|VERUS
|51,55
|32.981.992
|% 9,08
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|58.996.927
|% -6,77
|
|ACSEL
|24,10
|18.896.147
|% -5,56
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|DOCO
|1.236,00
|23.850.736
|% -5,40
|
|KRDMD
|13,42
|3.843.219.948
|% -1,40
|
|EREGL
|34,32
|2.103.063.488
|% -2,89
|
|THYAO
|25,34
|1.529.737.299
|% -2,31
|
|ASELS
|24,36
|1.204.185.159
|% 2,27
|
|KOZAL
|129,40
|1.116.906.528
|% 0,39
|
|ODAS
|1,44
|429.467.449
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,42
|3.843.219.948
|% -1,40
|
|DOHOL
|2,87
|753.319.052
|% 8,30
|
|PETKM
|7,97
|1.007.108.479
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,64
|444.562.843
|% -0,55
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2448
|14,2518
|% 0,97
|
|Euro
|15,5815
|15,6142
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,8603
|18,9549
|% 0,48
|
|Frank
|15,4494
|15,5424
|% 0,96
|
|Riyal
|3,7864
|3,8053
|% 0,96
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|6,73
|
|Altın Gr.
|890
|890
|11,10
|
|Cumhuriyet
|5.903
|5.992
|92,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|71,87
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,77
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,38
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,82
|
Seans Raporu
16:08
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16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 59 kaybederek (% -1.52 ) 2, 248
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16:22XU100
Endeks 1, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 26 altında . İşlem hacmi 21, 398.00 milyon TL de
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16:22DAGHL
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 835 adet işlem
-
16:21DOCO
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 1, 236.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 043 adet işlem
-
16:20AKFGY
Yüzde -7.08 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 220, 631 adet işlem