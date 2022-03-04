***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 16:19
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ZVB Fon - Şubat Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007308
BIST
16:261.995
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -27,90
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:2614,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1389
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:2615,5930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0510
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5509
16:26890,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 11,81
|Açılış
|: 890,99
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:26
|AVOD
|1,43
|19.778.615
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|265.615.092
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.214.260
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,52
|40.068.358
|% 9,42
|
|DOHOL
|2,88
|767.436.466
|% 8,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|59.866.491
|% -6,77
|
|ACSEL
|23,84
|19.565.861
|% -6,58
|
|DOCO
|1.232,00
|24.287.434
|% -5,70
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,38
|3.925.154.277
|% -1,69
|
|EREGL
|34,18
|2.214.682.895
|% -3,28
|
|THYAO
|25,30
|1.560.687.410
|% -2,47
|
|ASELS
|24,20
|1.257.057.970
|% 1,60
|
|KOZAL
|128,70
|1.137.254.475
|% -0,16
|
|ODAS
|1,44
|440.629.994
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,38
|3.925.154.277
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,88
|767.436.466
|% 8,68
|
|PETKM
|7,93
|1.046.349.021
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,64
|459.355.316
|% -0,55
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2373
|14,2531
|% 0,98
|
|Euro
|15,5479
|15,5930
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,8407
|18,9352
|% 0,37
|
|Frank
|15,4320
|15,5250
|% 0,85
|
|Riyal
|3,7868
|3,8058
|% 0,98
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|6,93
|
|Altın Gr.
|889
|889
|10,17
|
|Cumhuriyet
|5.892
|5.981
|81,00
|
|Tam
|5.865
|6.014
|75,32
|
|Yarım
|2.835
|2.909
|36,44
|
|Çeyrek
|1.422
|1.454
|18,22
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,14
|