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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.04.2022 09:40
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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AHN Fon - Mart Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016255


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 70,05 53.176.317 % 9,97  
ARMDA 94,45 11.893.508 % 9,95  
AYGAZ 32,70 96.433.602 % 9,88  
TIRE 12,56 50.026.569 % 8,00  
KENT 252,80 327.888 % 7,57  
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12:57 Alış Satış %  
Dolar 14,7395 14,7436 % 0,21  
Euro 16,0832 16,0912 % 0,22  
Sterlin 19,2508 19,3473 % 0,29  
Frank 15,7345 15,8293 % -0,31  
Riyal 3,9178 3,9375 % 0,08  
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12:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.929 5,51  
Altın Gr. 914 915 3,58  
Cumhuriyet 6.064 6.155 -26,00  
Tam 6.034 6.185 -28,50  
Yarım 2.917 2.992 -13,78  
Çeyrek 1.463 1.496 -6,89  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 0,07  
Gümüş Gr. 11,55 11,56 0,03  
B. Petrol 108 108 1,45  
Seans Raporu 12:57
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