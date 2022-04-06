***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2022 09:40
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHN Fon - Mart Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016255
BIST
12:592.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,11
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
12:5914,7445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0315
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
12:5916,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0343
|Açılış
|: 16,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
12:59914,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,88
|Açılış
|: 914,83
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler12:57
|DOAS
|70,05
|53.176.317
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|11.893.508
|% 9,95
|
|AYGAZ
|32,70
|96.433.602
|% 9,88
|
|TIRE
|12,56
|50.026.569
|% 8,00
|
|KENT
|252,80
|327.888
|% 7,57
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|ORMA
|30,50
|87.352
|% -3,17
|
|AYES
|18,30
|148.340
|% -3,17
|
|DZGYO
|2,47
|9.533.420
|% -2,76
|
|THYAO
|34,90
|2.028.162.460
|% 1,16
|
|PETKM
|9,97
|1.457.387.083
|% 2,26
|
|ASELS
|25,78
|1.261.803.028
|% -0,92
|
|TUPRS
|243,30
|946.440.013
|% 0,95
|
|KOZAL
|156,60
|923.788.742
|% 0,32
|
|ODAS
|2,01
|634.093.315
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,58
|563.177.237
|% -0,39
|
|PETKM
|9,97
|1.457.387.083
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,20
|338.708.300
|% -0,24
|
|DOHOL
|3,48
|265.645.229
|% 0,29
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7395
|14,7436
|% 0,21
|
|Euro
|16,0832
|16,0912
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,2508
|19,3473
|% 0,29
|
|Frank
|15,7345
|15,8293
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9178
|3,9375
|% 0,08
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|5,51
|
|Altın Gr.
|914
|915
|3,58
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-26,00
|
|Tam
|6.034
|6.185
|-28,50
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-13,78
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-6,89
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,45
|