***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2022 09:41
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVB Fon - Mart Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016258
BIST
12:592.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,19
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
12:5914,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0283
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
12:5916,0901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0344
|Açılış
|: 16,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
12:59914,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,94
|Açılış
|: 914,83
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler12:57
|DOAS
|70,05
|53.176.317
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|11.893.508
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.439.203
|% 9,95
|
|AYGAZ
|32,70
|96.433.602
|% 9,88
|
|KONKA
|14,90
|118.537.244
|% 8,60
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|LIDER
|17,80
|159.607.578
|% -4,56
|
|CEOEM
|11,36
|31.984.593
|% -4,38
|
|AYES
|18,30
|148.340
|% -3,17
|
|THYAO
|34,90
|2.028.162.460
|% 1,16
|
|PETKM
|9,97
|1.457.387.083
|% 2,26
|
|ASELS
|25,78
|1.261.803.028
|% -0,92
|
|TUPRS
|243,30
|946.440.013
|% 0,95
|
|KOZAL
|156,60
|923.788.742
|% 0,32
|
|ODAS
|2,01
|634.093.315
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,58
|563.177.237
|% -0,39
|
|PETKM
|9,97
|1.457.387.083
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,20
|338.708.300
|% -0,24
|
|DOHOL
|3,48
|265.645.229
|% 0,29
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7395
|14,7436
|% 0,21
|
|Euro
|16,0832
|16,0912
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,2474
|19,3439
|% 0,27
|
|Frank
|15,7358
|15,8306
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9183
|3,9379
|% 0,09
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|5,18
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|-29,00
|
|Tam
|6.033
|6.184
|-29,50
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-14,27
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-7,13
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,81
|