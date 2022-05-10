***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 16:25
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GCD Fon- Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028398
BIST
16:222.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 25,73
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:2215,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1783
|Açılış
|: 15,3220
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:2216,1382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1971
|Açılış
|: 16,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:22913,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 14,56
|Açılış
|: 913,84
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,61
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PKENT
|229,40
|69.741.930
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.968.106
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.990.298
|% 9,93
|
|ACSEL
|46,78
|12.552.247
|% 9,92
|
|GEDZA
|24,68
|61.273.988
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.817.399
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,99
|26.843.636
|% -9,39
|
|AKSGY
|2,16
|28.991.849
|% -6,49
|
|KARSN
|5,13
|681.169.171
|% -6,04
|
|SISE
|19,93
|2.627.844.827
|% 3,48
|
|KRDMD
|16,70
|2.233.899.855
|% 2,27
|
|THYAO
|42,50
|1.991.552.574
|% 0,47
|
|EREGL
|34,44
|1.779.734.404
|% 2,74
|
|ASELS
|24,22
|1.647.644.429
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,80
|1.337.374.257
|% 4,48
|
|HLGYO
|2,24
|459.555.495
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,87
|764.743.612
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,70
|2.233.899.855
|% 2,27
|
|SISE
|19,93
|2.627.844.827
|% 3,48
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2481
|15,2633
|% 1,18
|
|Euro
|16,1142
|16,1382
|% 1,24
|
|Sterlin
|18,7638
|18,8579
|% 1,19
|
|Frank
|15,3170
|15,4092
|% 1,32
|
|Riyal
|4,0555
|4,0758
|% 1,14
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,38
|
|Altın Gr.
|914
|914
|15,04
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|50,00
|
|Tam
|6.141
|6.297
|45,20
|
|Yarım
|2.968
|3.046
|21,86
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|10,93
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,46
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
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16:37IHAAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 138 adet işlem
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16:36RYSAS
Yüzde 6.53 oranında artışla 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 292, 058 adet işlem
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 11 artarak (% 1.32 ) 2, 770
-
16:35XU100
Endeks 2, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 270.00 milyon TL de
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16:35MEPET
Yüzde 7.22 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 780 adet işlem