***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 16:26
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ZVB Fon- Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028399
BIST
16:372.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,43
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:3715,2601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1751
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:3716,1422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2011
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:37912,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,45
|Açılış
|: 912,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:35
|IMASM
|24,12
|17.010.799
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.030.197
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.087.813
|% 9,90
|
|ACSEL
|46,72
|12.949.601
|% 9,77
|
|DENGE
|2,02
|37.658.193
|% 9,19
|
|GEDZA
|24,68
|61.748.288
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.849.640
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,99
|27.250.804
|% -9,39
|
|AKSGY
|2,17
|29.994.723
|% -6,06
|
|TEZOL
|17,68
|109.262.676
|% -5,56
|
|HLGYO
|2,23
|472.448.790
|% 6,19
|
|SMRTG
|22,08
|448.718.060
|% -1,95
|
|QUAGR
|26,00
|262.250.294
|% 8,60
|
|PGSUS
|130,00
|179.546.758
|% -2,77
|
|TMSN
|23,16
|169.991.010
|% -0,17
|
|HLGYO
|2,23
|472.448.790
|% 6,19
|
|ODAS
|2,43
|79.012.242
|% -2,02
|
|SMRTG
|22,08
|448.718.060
|% -1,95
|
|DENGE
|2,02
|37.658.193
|% 9,19
|
|MOBTL
|1,72
|32.231.526
|% -0,58
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2497
|15,2553
|% 1,13
|
|Euro
|16,1012
|16,1233
|% 1,14
|
|Sterlin
|18,7623
|18,8564
|% 1,18
|
|Frank
|15,3201
|15,4124
|% 1,34
|
|Riyal
|4,0557
|4,0760
|% 1,15
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,18
|
|Altın Gr.
|913
|913
|14,20
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|40,81
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,74
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,87
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
|