***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 13:27
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHU Fon - Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034518
BIST
13:412.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,68
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:4116,5093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0553
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:4117,7598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0612
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:41989,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 989,70
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:39
|DOKTA
|26,76
|4.716.666
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,87
|73.718.562
|% 9,05
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,76
|31.526.881
|% 7,86
|
|KRSTL
|6,77
|4.931.451
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,57
|216.294.501
|% -9,43
|
|AVGYO
|2,74
|8.669.173
|% -5,19
|
|MNDRS
|3,18
|10.186.306
|% -4,79
|
|METUR
|4,20
|12.475.415
|% -4,11
|
|SASA
|42,42
|2.322.309.736
|% 5,52
|
|THYAO
|49,06
|1.894.504.926
|% -1,09
|
|KARSN
|7,13
|1.713.137.748
|% -0,83
|
|KRDMD
|15,20
|1.002.825.376
|% -0,20
|
|EREGL
|34,82
|905.148.126
|% 0,40
|
|KARSN
|7,13
|1.713.137.748
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,93
|534.758.223
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,81
|311.652.451
|% 0,00
|
|TSKB
|2,16
|197.809.057
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,76
|617.717.756
|% -0,79
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5029
|16,5112
|% 0,35
|
|Euro
|17,7281
|17,7556
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6896
|20,7934
|% 0,24
|
|Frank
|17,1341
|17,2373
|% 0,10
|
|Riyal
|4,3872
|4,4092
|% 0,26
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,64
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,27
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,89
|