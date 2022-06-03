***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 13:27
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHN Fon - Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034519
BIST
13:372.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,87
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:3716,5152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0612
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:3717,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0636
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:37989,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,70
|Açılış
|: 989,47
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:35
|DOKTA
|26,76
|4.636.386
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,86
|72.823.744
|% 8,89
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,70
|31.159.399
|% 7,67
|
|KRSTL
|6,77
|4.714.222
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,57
|215.171.867
|% -9,43
|
|AVGYO
|2,75
|8.664.010
|% -4,84
|
|ESCOM
|15,92
|7.470.253
|% -4,61
|
|METUR
|4,18
|12.250.279
|% -4,57
|
|SASA
|42,34
|2.307.384.804
|% 5,32
|
|THYAO
|49,10
|1.861.929.947
|% -1,01
|
|KARSN
|7,10
|1.702.496.488
|% -1,25
|
|KRDMD
|15,19
|1.001.544.063
|% -0,26
|
|EREGL
|34,82
|898.524.884
|% 0,40
|
|KARSN
|7,10
|1.702.496.488
|% -1,25
|
|DOHOL
|3,93
|534.077.727
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,82
|311.093.684
|% 0,36
|
|TSKB
|2,15
|197.617.260
|% 2,38
|
|AKBNK
|8,75
|613.345.100
|% -0,91
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5008
|16,5081
|% 0,33
|
|Euro
|17,7228
|17,7430
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6881
|20,7919
|% 0,24
|
|Frank
|17,1400
|17,2433
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3875
|4,4096
|% 0,27
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,64
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,27
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,89
|