***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 13:28
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHI Fon - Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034520
BIST
13:442.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,41
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:4416,5069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0529
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:4417,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0647
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:44989,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 989,57
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:44
|DOKTA
|26,76
|4.716.666
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,89
|74.649.242
|% 9,37
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,62
|31.552.798
|% 7,41
|
|KRSTL
|6,77
|4.932.534
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,56
|216.951.207
|% -9,51
|
|AVGYO
|2,75
|8.749.580
|% -4,84
|
|METUR
|4,18
|12.507.320
|% -4,57
|
|MNDRS
|3,19
|10.259.545
|% -4,49
|
|SASA
|42,46
|2.335.606.228
|% 5,62
|
|THYAO
|49,08
|1.897.975.042
|% -1,05
|
|KARSN
|7,12
|1.716.866.957
|% -0,97
|
|KRDMD
|15,18
|1.003.499.714
|% -0,33
|
|EREGL
|34,78
|908.397.596
|% 0,29
|
|KARSN
|7,12
|1.716.866.957
|% -0,97
|
|DOHOL
|3,92
|534.890.502
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,82
|311.756.436
|% 0,36
|
|TSKB
|2,16
|197.968.124
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,76
|618.275.117
|% -0,79
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5049
|16,5069
|% 0,32
|
|Euro
|17,7368
|17,7633
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6759
|20,7796
|% 0,18
|
|Frank
|17,1297
|17,2328
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3874
|4,4094
|% 0,27
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-2,65
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,74
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,61
|