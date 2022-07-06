***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 16:49
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHU Fon - Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042217
BIST
17:132.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 26,34
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:1317,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2650
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:1317,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0863
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:13972,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,11
|Açılış
|: 972,95
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KONYA
|991,70
|57.034.258
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.521.147
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.562.409
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|78.029.551
|% 9,96
|
|GSDHO
|3,88
|202.666.713
|% 9,92
|
|ULUSE
|186,30
|10.115.998
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,07
|24.801.624
|% -9,59
|
|AKGRT
|2,60
|33.788.502
|% -5,11
|
|KRGYO
|7,38
|53.608.651
|% -4,77
|
|GESAN
|46,20
|255.337.387
|% -4,74
|
|THYAO
|48,04
|4.502.647.163
|% 2,21
|
|EREGL
|26,60
|1.784.276.422
|% 1,99
|
|SISE
|21,04
|1.438.072.162
|% 0,19
|
|TUPRS
|246,00
|1.082.310.668
|% -3,61
|
|HEKTS
|30,58
|1.035.591.976
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,75
|804.369.482
|% -1,43
|
|TSKB
|2,04
|265.455.582
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,20
|519.019.662
|% 0,72
|
|THYAO
|48,04
|4.502.647.163
|% 2,21
|
|ODAS
|2,77
|242.254.147
|% -0,36
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2300
|17,2419
|% 1,58
|
|Euro
|17,5360
|17,5487
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,4532
|20,5558
|% 1,12
|
|Frank
|17,6349
|17,7411
|% 1,07
|
|Riyal
|4,5744
|4,5974
|% 1,51
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-10,84
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.537
|6.632
|30,00
|
|Yarım
|3.199
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,06
|