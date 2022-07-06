***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 16:50
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GCD Fon - Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042220
BIST
17:002.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 19,57
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:0017,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2659
|Açılış
|: 102,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 102,7700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:0017,5399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0724
|Açılış
|: 23,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,8500
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:0010,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,15
|Açılış
|: 10,65
|
|Önceki Kapanış
|: 10,50
|
10,75
En Düşük
10,37
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KONYA
|991,70
|56.942.030
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.521.147
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.263
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|75.324.736
|% 9,96
|
|OYLUM
|2,79
|34.011.310
|% 9,84
|
|ULUSE
|186,30
|10.028.065
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|24.742.379
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,57
|31.391.456
|% -6,20
|
|KZBGY
|85,25
|3.119.716
|% -4,75
|
|KLKIM
|21,90
|55.298.887
|% -4,53
|
|THYAO
|47,82
|4.375.481.296
|% 1,74
|
|EREGL
|26,46
|1.746.951.256
|% 1,46
|
|SISE
|21,00
|1.404.409.568
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,50
|1.059.375.961
|% -4,19
|
|HEKTS
|30,48
|1.026.727.505
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,75
|764.751.491
|% -1,43
|
|TSKB
|2,04
|263.629.174
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,19
|500.818.623
|% 0,48
|
|THYAO
|47,82
|4.375.481.296
|% 1,74
|
|ODAS
|2,79
|234.499.259
|% 0,36
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2186
|17,2412
|% 1,58
|
|Euro
|17,5387
|17,5593
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,4617
|20,5643
|% 1,16
|
|Frank
|17,6680
|17,7744
|% 1,26
|
|Riyal
|4,5763
|4,5992
|% 1,55
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-7,97
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,27
|
|Cumhuriyet
|6.557
|6.656
|69,00
|
|Tam
|6.538
|6.634
|32,00
|
|Yarım
|3.200
|3.244
|16,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,86
|