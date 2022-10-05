***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 17:12
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU Fon - Eylül 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067550
BIST
14:533.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 16,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:5318,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:5318,2076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:531.021,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.021,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KRONT
|53,65
|60.320.939
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.528.364
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.276.864
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.390.875.416
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.357.185
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|127.001.632
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.865.232
|% -9,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|MMCAS
|4,75
|240.800
|% -5,00
|
|SMRTG
|79,50
|250.454.633
|% -2,03
|
|CONSE
|5,43
|218.016.325
|% 6,89
|
|KMPUR
|70,15
|184.270.259
|% 6,53
|
|YYLGD
|25,06
|161.295.157
|% 2,96
|
|GESAN
|92,75
|136.743.875
|% -0,32
|
|CONSE
|5,43
|218.016.325
|% 6,89
|
|HUNER
|5,11
|82.811.558
|% -0,20
|
|MOBTL
|3,05
|48.924.294
|% 0,33
|
|KRPLS
|7,45
|101.886.424
|% 2,34
|
|PSGYO
|5,46
|66.952.579
|% 0,74
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5812
|18,5915
|% 0,04
|
|Euro
|18,2048
|18,2089
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,7534
|20,8575
|% 0,42
|
|Frank
|18,6868
|18,7993
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,04
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-4,54
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-26,00
|
|Tam
|6.838
|6.895
|-36,00
|
|Yarım
|3.332
|3.371
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|1,05
|