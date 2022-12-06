***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 16:24
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GCD Fon - Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084830
BIST
16:134.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 18,80
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:1318,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:1319,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0641
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:131.065,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.065,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BARMA
|122,10
|32.414.009
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|769.774.035
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|93.189.241
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|402.007.709
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.166.318.877
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.509.404
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|PEKGY
|3,39
|338.070.268
|% -8,38
|
|KRDMD
|17,01
|10.864.187.101
|% 4,81
|
|THYAO
|134,70
|7.359.551.480
|% -2,81
|
|EREGL
|42,44
|5.563.527.572
|% 0,00
|
|SISE
|40,22
|4.131.512.796
|% 4,09
|
|AKBNK
|16,28
|3.568.213.936
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,01
|10.864.187.101
|% 4,81
|
|EKGYO
|7,38
|2.861.962.294
|% 1,51
|
|ADESE
|1,86
|479.356.185
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,28
|3.568.213.936
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,25
|2.014.609.389
|% 0,99
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6331
|18,6423
|% 0,02
|
|Euro
|19,6069
|19,6142
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6963
|22,8101
|% 0,31
|
|Frank
|19,7752
|19,8943
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9463
|4,9711
|% 0,07
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|11,54
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,00
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.177
|7.226
|58,00
|
|Yarım
|3.476
|3.533
|28,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,19
|
|B. Petrol
|81,46
|81,46
|-1,22
|
Seans Raporu
16:11
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-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 87 artarak (% 0.48 ) 4, 356
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, DAGI, KRDMA, VKING, KONTR, KRDMB, EMNIS, BARMA, BALAT, KSTUR
-
16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, EUREN, ALFAS
-
16:26
EMNIS, QNBFL, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
YYAPI, YAPRK, CELHA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında